РИАМО - 31 мая. Доля поездов нового поколения в московском метро превысила 65%, ими пользуются 2 из 3 пассажиров подземки. Об этом сообщил заммэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Доступность метро — это и обновление подвижного состава. Уже сейчас две трети поездов — это поезда нового поколения. В том числе серии «Москва», созданной после глубокого анализа европейских современных поездов, мнения наших машинистов и изучения пожеланий москвичей. И доля новых серий вагонов все время растет: сейчас 2 из 3 пассажиров ездят именно в них», — написал Ликсутов в колонке на Едином транспортном портале.

К поездам нового поколения относятся «Москва-2020», «Москва», «Ока» и другие модификации. Самые новые вагоны — «Москва-2020», у них расширенные двери и межвагонные переходы, автоматическое обеззараживание воздуха и USB-зарядки между сиденьями. Такие составы перевозят пассажиров Кольцевой и Калужско-Рижской веток, всего на линии работают более 60 поездов. В перспективе планируется запустить их и на Большой кольцевой линии.

С 2010 года московское метро получило более 3650 новых вагонов. В 2010 году доля поездов нового поколения составляла 12,6%, сейчас она превышает 65%, средний возраст подвижного состава снизился с 22,5 до 15 лет.

Темпы обновления поездов метро в Москве — самые быстрые в мире. Всего с 2010 по 2023 год в столичную подземку будет суммарно поставлено 4549 вагонов. Парк подвижного состава обновится на 80%.

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