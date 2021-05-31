РИАМО - 31 мая. Жители столицы днем 10 июня смогут увидеть частичное солнечное затмение, природное явление закончится в 14:33, сообщается на сайте Московского планетария.

В июне произойдет кольцеобразное затмение Солнца. Его впервые можно будет увидеть на территории России за последние 50 лет. Затмение начнется в Америке и завершится на Дальнем Востоке.

В РФ кольцеобразная фаза будет видна невысоко над горизонтом вечером на Колымской низменности и восточных склонах хребта Черского.

Затмение закончится в 14:33 по московскому времени на заходе Солнца чуть севернее Магадана.

В Москве будет видна только частная фаза затмения с максимумом в 14:26 мск — Луна покроет 0,257 диаметра Солнца.