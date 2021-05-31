РИАМО - 31 мая. Москва разработает единые стандарты обслуживания пассажиров на всех видах городского транспорта, включая пригородные электрички и автобусы, сообщил заммэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Мы начинаем внедрять единый стандарт обслуживания везде, в том числе на МЦД, пригородных поездах и в автобусах, курсирующих между Москвой и областью. Это небыстрый процесс, но в финале наши усилия приведут к тому, что ваше передвижение по городу станет еще более комфортным, безопасным и быстрым», — написал Ликсутов в колонке на Едином транспортном портале.

По его словам, потребности пассажиров столичного транспорта регулярно исследуются, это позволяет повышать удобство и быстроту поездок.

«В двух сервисных центрах «Московский транспорт» можно не только решить любые вопросы в комфортных условиях, но и оставить свои предложения. Планируем, что в будущем ряд услуг контакт-центров будет оказываться и в кассах метро», — заключил Ликсутов.

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