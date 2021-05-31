РИАМО - 31 мая. Полиция проводит проверку после того, как молодой мужчина облил себя красной краской и спрятался в багажнике машины каршеринга, чтобы устроить розыгрыш, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Днем 30 мая в полицию поступило сообщение о разбое на площади Комсомольской. Затем в правоохранительные органы обратился сам потерпевший и рассказал, что в отношении него никаких противоправных действий не применялось.

Он рассказал, что пролил на себя красную краску в состоянии алкогольного опьянения. Следы краски люди приняли за кровь.

Как сообщает «РЕН-ТВ», 23-летний блогер из Красноярского края Кирилл Алтухов решил устроить розыгрыш. Он специально спрятался в багажнике каршеринга, а девушка, которая арендовала машину и нашла его в багажнике, испугалась и также позвонила в полицию. Она сообщила, что мужчина ранен.

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