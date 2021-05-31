РИАМО - 31 мая. Чат-бот Московского метрополитена Александра учится отвечать на вопросы пассажиров наземного транспорта, автомобилистов и посетителей городских автовокзалов. Планируется, что Александра начнет консультировать пользователей сервисов московского транспорта до конца года, сообщил заммэра столицы, глава городского Дептранса Максим Ликсутов.

«Мы научились «слышать» наших пассажиров: с помощью контакт-центра, чат-бота и в социальных сетях. Чат-бот, кстати, скоро будет отвечать на вопросы о любом городском транспорте, не только о метро», — написал Ликсутов в колонке на Едином транспортном портале.

С момента запуска в конце 2020 года чат-бот показал отличные результаты по быстрым и качественным ответам на вопросы пассажиров метро. Александра уже ответила более чем на 260 тыс. сообщений.

Чаще всего пассажиры обращаются к Александре по вопросам, связанным с картой «Тройка» и ее пополнением, узнают о закрытии станций, строят удобные маршруты, а также уточняют, как найти потерянные вещи.

Сейчас чат-бот работает на новом сайте столичной подземки, в приложении «Метро Москвы», а также в соцсети «ВКонтакте», мессенджерах Telegram и WhatsApp.