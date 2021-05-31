РИАМО - 31 мая. За первые три месяца текущего года продукцию, произведенную в Москве, поставили в 151 страну мира, сообщается на официальном сайте столичного мэра.

Как правило, за рубеж поставляли шоколадные изделия, детское питание и промышленные товары. Сумма проданной продукции составила 19,29 млрд долларов.

«В структуре несырьевого неэнергетического экспорта Москвы на промышленный экспорт приходится 18,43 млрд долларов, а на экспорт продукции АПК — 862,67 млн долларов. Главные агропромышленные товары московских компаний — это шоколадные изделия, детское питание», — отметил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Среди стран экспортеров – Беларусь (39%), Китай (12%), Великобритания (10%), Казахстан (9%), США (5%) и другие страны (25%).