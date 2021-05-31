РИАМО - 31 мая. Здание бывшего кинотеатра «Кунцево» на западе Москвы планируют превратить в офис для структурных подразделений столичного метро и общественный центр с библиотекой и кинотеатром, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

Здание было построено в 1985 году на ул. Ивана Франко, 14. После комплексного ремонта сохранятся объем и композиция проекта МНИИТЭП, например, высота в четыре этажа. Но со стороны архитектурных и планировочных решений это будет новый современный многофункциональный центр.

«В отделке фасадов будут применяться бетон, кортеновая сталь, термообработанная древесина, структурное остекление. Зенитные фонари на кровле в количестве 26 штук также выделят декоративной окантовкой из кортеновой стали, они будут обеспечивать приток дневного света в главный зал», — сказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, над центральным входом появится навесной медиа-фасад размером 31 на 10 м. Общественный центр изнутри тоже будет оснащен по последнему слову техники.

Самый большой зал на 182 места с 4,5-метровым экраном можно использовать для проведения деловых конференций или праздничных мероприятий, в том числе с возможностью показа кинофильмов. Кресла сделают таким образом, что их можно будет сложить и убрать под пол.

Зал для театральных постановок на 100 мест оборудуют технологичным звуковым и световым оборудованием. За кулисами сделают гримерные комнаты, а также отдельный вход с гардеробом. Также в здании будет работать небольшая библиотека, помещения для занятий в кружках, буфет на 75 человек и кафе на 40 мест.

В отдельном офисном блоке, где разместятся сотрудники метрополитена, сделают кофе-поинты, переговорные и зоны отдыха, спортзал с раздевалками и душевыми и столовую с кухней на 38 человек. Площадь перед парадным входом благоустроят и озеленят.

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