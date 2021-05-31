РИАМО - 31 мая. Полиция проводит проверку по факту кражи из квартиры, расположенной в 7-м Ростовском переулке в районе Хамовники, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Установлено, что неизвестный отжал окно балкона, проник в квартиру, вскрыл сейф и похитил из него трое наручных часов и деньги. Затем злоумышленник скрылся.

Сумма ущерба устанавливается. По данному факту проводится проверка.

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