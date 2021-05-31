РИАМО - 31 мая. Московский метрополитен занимает лидирующее место в мире по количеству способов оплаты проезда. Сейчас оплатить поездку можно банковской картой, смартфоном, брелком, а в скором времени — по Face Pay, сообщил заммэра столицы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Столичное метро поддерживает рекордное количество платежных систем, внедряя их в числе первых в мире. Так, оплатить проезд можно по банковским картам «Мир»‎, Visa и Mastercard, а также с помощью всех систем оплаты телефоном: Huawei Pay, MirPay, UnionPay, Alipay, Google Pay, Samsung Pay и Apple Pay.

«Важно не только дать максимальное число способов оплаты, но и сделать удобным каждый из них. Мы ускорили работу кассиров в два раза: сегодня, чтобы купить билет, вы тратите всего 23 с. Добавляем билетные автоматы там, где они необходимы, или переставляем, если они вам мешают», — написал Ликсутов в колонке на Едином транспортном портале.

Ранее билетную систему московского транспорта признали лучшей в мире по версии Transport Ticketing Global. Картой «Тройка» заинтересовались 40 регионов России. Уже сейчас «Тройку» можно пополнить онлайн в приложении «Метро Москвы», а скоро карта станет виртуальной.

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