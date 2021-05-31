РИАМО - 31 мая. Министерство внутренних дел Российской Федерации в настоящее время не принимает участия в проработке вопроса о принудительном оснащении автомобилей автозамками, сообщает «МВД Медиа».

Ранее появилась информация, что МВД России совместно с министерством промышленности и торговли собираются начать принудительно устанавливать алкозамки на автомобили водителей, которых хотя бы один раз привлекали к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

«Данная информация не соответствует действительности. Учитывая отсутствие на сегодняшний день необходимых условий для внедрения алкозамков, все заявления по данной теме являются преждевременными и некорректными», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, эффективное внедрение алкозамков в России возможно только при условии создания соответствующих организационно-технических и правовых основ. Необходимо сперва принять законы, утвердить и внедрить технические стандарты в производство, а также создать развитую сеть контрольно-сервисных центров.

Алкозамок представляет собой устройство, которое встраивается в систему зажигания автомобиля. В случае, если водитель подул в специальный мундштук и устройство обнаружило превышение алкоголя 0,2 промилле, запуск машины будет автоматически заблокирован.

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