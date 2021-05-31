РИАМО - 31 мая. Согласно заявлению первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, решить проблемы бедности в России можно посредством ввода пособий для граждан, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, сообщает kp.ru.

Финансовая поддержка граждан страны при кризисе, согласно мнению первого вице-премьера РФ, не особо повлияла на инфляцию в стране.

«В условиях, когда заработки просели, считаю, то, что мы раздали деньги, мало сыграло на инфляции», – сказал Белоусов в эфире телеканала РБК.

Он отметил, что договоренности с бизнесом о ценах на продукты работают. Так, компании продолжат держать цены и после истечения соглашений.

Начиная с 1 июля неполным малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет включительно назначат выплаты, которые они будут получать каждый месяц. Их размер составит 50% от прожиточного минимума российского региона, где они живут.