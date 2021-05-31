РИАМО - 31 мая. С начала текущего года в столице на территории экс-промзон построили и ввели в эксплуатацию порядка 1,4 млн кв. м недвижимости, включая свыше 530 тыс. кв. м жилья, а также ряд соцобъектов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Бывшие производственные площадки обладают колоссальным потенциалом градостроительного развития. Сегодня ведется активная работа по «включению» этих полузаброшенных территорий в полноценную жизнь города – здесь появляются современные кварталы с многофункциональной застройкой, жильем, социальной инфраструктурой и рабочими местами», – сказал заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в текущем году на таких площадках планируется построить и ввести в эксплуатацию свыше 70 различных объектов суммарной площадью около 4,1 млн кв. м, включая порядка 1,8 млн кв. м жилья.

Бочкарев отметил, что границах новых кварталов, которые формируются, уже возведено два детсада и школа.

Суммарно за последние девять лет в экс-промзонах Москвы возвели свыше 25 млн кв. м недвижимости, из которых 17 млн кв. м пришлось на жилье. В прошлом году в эксплуатацию ввели 97 объектов недвижимости, их суммарная площадь составила свыше 3,6 млн кв. м.​

Свыше 4 млн кв м недвижимости возведут в промзонах Москвы в этом году>>