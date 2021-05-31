РИАМО - 31 мая. Независимые международные исследователи из Ассоциации CoMET (Community of Metros) включили московское метро в тройку лучших метрополитенов мира по уровню удовлетворенности пассажиров. Об этом сообщил заммэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Мы входим в топ-3 крупнейших метрополитенов мира по уровню удовлетворенности пассажиров по оценке Ассоциации CoMET (Community of Metros). За 4 года мы поднялись в этом рейтинге на 6 пунктов и считаем это большим достижением, это придает нам уверенность, что мы движемся в правильном направлении», - написал Ликсутов в колонке на Едином транспортном портале.

Первое место в рейтинге Ассоциации CoMET занял метрополитен Дубая, второе - Стамбула.

Больше всего пассажиры Московского метрополитена довольны его надежностью, вариантами оплаты проезда, комфортом на станциях, работой персонала и оперативностью предоставления информации об изменениях в работе подземки.

Кроме того, по результатам собственных исследований столичного транспортного комплекса, наблюдается планомерный рост довольных работой всеми видами московского транспорта. В настоящее время довольны работой метро 93% пассажиров (в 2014 году – 75%), МЦК – 99% (в 2017 году – 81%), МЦД – 92% (в 2019 году – 65%), наземного городского транспорта – 87% (в 2014 году – 59%).

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