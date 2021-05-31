РИАМО - 31 мая. Два участника резонансного дела о перестрелке в «Москва-Сити» в 2017 году Эльдар Хамидов и Магомед Исмаилов получили по 15 и 16 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Пресненского районного суда Москвы.

Перестрелка в «Москва-Сити» произошла в ноябре 2017 года во время празднования юбилея бизнесмена Дмитрия Павликова в ресторане Crystal Ballroom в башне «Око». В какой-то момент между посетителями и охранниками произошел конфликт из-за машины, припаркованной у входа.

В результате вооруженного конфликта между охранниками бизнесмена и гостями был убит один человек, еще пятерых ранили. Среди них были сотрудники ФГУП «Охрана» Росгвардии и чоповцы.

По версии следствия, перестрелку начали именно Хамидов и Исмаилов.