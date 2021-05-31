РИАМО - 31 мая. Водитель Hyundai Solaris 1993 г.р. насмерть сбил 45-летнего мужчину, когда тот переходил Волгоградский проспект в районе Кузьминки на юго-востоке столицы, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел днем 30 мая. Движение перекрывали по 1-й полосе движения с 13:05 до 14:30.

Уточняется, что погибший переходил дорогу в районе д. 113, корп. 1 вне зоны пешеходного перехода.

Труп направлен в морг. Проводится проверка в порядке ст. 144, 145 УПК РФ.

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