РИАМО - 31 мая. Звуковые маяки, которые помогают ориентироваться людям с нарушением зрения, работают на входах 45 станций московского метро. Планируется, что к 2023 году аудионавигацией оснастят 70% станций подземки, сообщил заммэра столицы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он пояснил, что в метро делают все возможное для удобства и безопасности всех категорий пассажиров.

«Построить, например, лифт на станциях глубокого заложения в центре Москвы, которые почти все объекты культурного наследия, невозможно. Поэтому, когда мэр Москвы поручил нам сделать метро доступнее, мы создали центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Теперь мы помогаем передвигаться на транспорте всем, кому это нужно», — написал Ликсутов в колонке на Едином транспортном портале.

Звуковые маяки для слабовидящих автоматически меняют громкость, чтобы пассажиры смогли найти вход в метро даже в загруженные часы. В основном маяки находятся на входах в подземку поблизости от соцобъектов. Такие устройства есть в Лондоне, Шанхае, Бостоне и других крупных городах мира, теперь к ним присоединилась Москва.

Инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров с 05:30 и до 01:00 сопровождают пожилых людей, инвалидов, многодетные семьи и организованные группы в метро и наземном транспорте.

В этом году центр завоевал международную премию Communitas Awards в номинации «Высокое качество корпоративной социальной ответственности».

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