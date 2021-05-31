РИАМО - 31 мая. В понедельник во время рейдов, которые прошли ТЦ «Гранд Сити», «Гименей» и в ТРК «Атриум» в центре столицы, удалось выявить свыше 50 нарушителей перчаточно-масочного режима, сообщил журналистам главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы Павел Паршин.

Рейд провели инспекторы ОАТИ совместно с сотрудниками полиции и представителями столичного департамента торговли и услуг.

«В отношении нарушителей составлены 52 административных материала по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы», — сказал Паршин.

Штраф по статье, по которой на граждан составили административные материалы, составляет до 4 тыс. рублей.

Маски и перчатки защищают горожан от распространения Covid-19. В связи с тем, что это равносильные средства защиты, даже отсутствие одного из них грозит штрафом.

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