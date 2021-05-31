РИАМО - 31 мая. Особая экономическая зона «Технополис Москва» заняла первое место в V рейтинге инвестиционной привлекательности российских индустриальных парков и особых экономических зон. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Рейтинг составили специалисты аналитического центра «Эксперт». Рейтинг составляют уже четыре года. Площадки оценивают по разным критериям.

«По итогам 2020 года особая экономическая зона Москвы возглавила рейтинг, став лучшей среди 117 площадок. В 2019 году ей удалось войти в первую пятерку, однако динамичное развитие и постоянная работа по совершенствованию предлагаемых сервисов позволили занять лидирующую позицию», — отметил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В прошлом году резиденты этой ОЭЗ получили 22 высокотехнологичных предприятия. В ближайшие 10 лет новые резиденты смогут инвестировать в свою производства 17,6 млрд рублей.

В «Технополисе Москва» якорными отраслями являются фармацевтика, микроэлектроника, медицина, информационные технологии и современные материалы.