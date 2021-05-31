РИАМО - 31 мая. Особая экономическая зона «Технополис Москва» заняла первое место в V рейтинге инвестиционной привлекательности российских индустриальных парков и особых экономических зон. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Рейтинг составили специалисты аналитического центра «Эксперт». Рейтинг составляют уже четыре года. Площадки оценивают по разным критериям.
В прошлом году резиденты этой ОЭЗ получили 22 высокотехнологичных предприятия. В ближайшие 10 лет новые резиденты смогут инвестировать в свою производства 17,6 млрд рублей.
В «Технополисе Москва» якорными отраслями являются фармацевтика, микроэлектроника, медицина, информационные технологии и современные материалы.
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