РИАМО - 31 мая. В понедельник днем в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и подмосковном Жуковском отменили и задержали 31 рейс, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В Шереметьеве отменили 15 рейсов, еще два задержали. Количество отмененных рейсов во Внукове составило пять единиц. В Домодедове задержали четыре рейса, еще три отменили.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, здесь отменили два рейса, задержки отсутствуют.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.