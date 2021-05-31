РИАМО - 31 мая. Рабочие завершили строительство двух подземных пешеходных переходов, расположенных на Волоколамском шоссе, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Новые объекты расположены в районе домов 128 и 116 на Волоколамском шоссе. Готовятся разрешительные документы на ввод в эксплуатацию.

Протяженность одного перехода – 64,4 м, второго – 55 м. пассажиры смогут подниматься на лифтах.

Работы велись за счет городского бюджета в рамках реконструкции Волоколамского шоссе от МКАД до Ленинградского шоссе.

На Волоколамском шоссе откроют три подземных пешеходных перехода>>