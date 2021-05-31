Туристический проект РИАМО «Путь-дорога» презентовал первый блог-тур, который прошел в округе Мытищи. За день участники смогли увидеть Центр соколиной охоты, подняться на колокольню в усадьбе Николо-Прозоровское, пообедать с видом на яхты в ресторане «Волна» и расписать шкатулку в Музее народных промыслов в Федоскино. Обозреватель РИАМО протестировала маршрут и узнала, чем путешествие удивит даже самых искушенных туристов.

«Полетать» в Центре соколиной охоты

Округ Мытищи у многих ассоциируется с музеями и фабриками народных промыслов, но мало у кого с развлечением и любимой забавой арабских шейхов — соколиной охотой. Между тем в деревне Лысково находится Центр соколиной охоты, который организовали супруги Алена и Константин Соколовы. Музей и эколого-просветительский центр под открытым небом, находящийся всего в 22 километрах от Москвы в поле размером с Московский зоопарк, стал первой точкой нашего маршрута.

На входе выдают местную валюту — сушки, чтобы туристов на территорию пропустила здешняя таможня — козы.

Здесь рассказывают, когда в России хищным птицам разрешено охотиться, почему это развлечение так любят арабские шейхи и как в охоте помогают лошади и собаки. Идейные вдохновители проекта говорят о философии соколиной охоты и ее внутренней стороне, о том, что соколы по своей природе асоциальны.

У этих птиц нет совести и чувства долга; они делят мир на рабов, еду и рабов с едой, которые помогают им в достижении целей.

Кроме того, на экскурсии по территории центра можно узнать, как жить в юрте, посетить музей, где рассказывают, как устроена соколиная охота и почему охотятся только самки, а также попытаться разгадать тайну искусства соколиной охоты, посмотрев на жизнь кочевника.

В отличие от зоопарка, в Центре соколиной охоты не людям показывают животных, а людей ведут показать птицам. Здесь можно увидеть сокола, ястреба, сову, филина и даже покормить хищных птиц с руки — «полетать», как называют этот процесс Соколовы. Самые смелые посетители могут сделать фото, посадив ловчую птицу на руку.

Создатели музея Константин и Алена готовы рассказывать об искусстве и философии соколиной охоты часами. Для них это отнюдь не «дурацкий способ поймать мясо», а возможность почувствовать дух свободы. Ведь супруги уже много лет ведут кочевнический образ жизни, позволяющий взглянуть на мир другими глазами.

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Погулять по заброшенной усадьбе

Второй точкой маршрута стала малоизвестная усадьба Николо-Прозоровское, от которой сохранилась лишь церковь Николая Чудотворца. Здесь нам устроили экскурсию по храму, который отреставрировали чуть больше 10 лет назад, и разрешили полюбоваться видом на усадьбу с высоты колокольни, которую воссоздали в 2008 году на прежнем историческом месте.

Усадьба Николо-Прозоровское интересна тем, что в XVIII веке принадлежала князю Ивану Андреевичу Прозоровскому, старшая дочь которого, Варвара, вышла замуж за великого полководца Александра Васильевича Суворова. Как рассказывает экскурсовод, девушка оказалась не готова к роли жены полководца, и Александр Суворов, который не проиграл ни одной битвы, потерпел поражение в любви. По словам экскурсовода, в деревне ходят байки о том, что Суворов бывал когда-то в местном храме, но убедительных доказательств этому нет.

С колокольни видны развалины — это та самая полуразрушенная усадьба, куда можно сходить на экскурсию и узнать, например, о том, что после Прозоровских в XIX веке усадьбой владела Варвара Трубецкая, муж которой оставил ее с детьми и уехал за границу.

Сегодня усадьба находится в частном владении, но подойти к ней все-таки возможно. Однако ее убранство уже не узнать. Экскурсовод советует посмотреть фильм Владимира Мотыля «Лес» 1980 года, где еще можно увидеть, как выглядели усадьба и парк.

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Пообедать с видом на яхты

Следующий пунктом маршрута стал ресторан «Волна» с видом на яхтенный порт «Зеленый мыс» на Пестовском водохранилище. Он находится на воде на территории клубного поселка «Зеленый мыс». Чтобы пообедать или поужинать с видом на яхты, придется заранее позвонить в ресторан и заказать пропуск на территорию для автомобиля.

Окна ресторана открываются прямо на пристань, поэтому идеальные снимки получатся на закате. А еще туристам точно захочется прогуляться по утопающему в зелени поселку.

В меню ресторана — европейская и паназиатская кухня, а также множество блюд дачной кухни от шеф-повара Антона Фадеева. Средний чек с бокалом вина — 2000 рублей.

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Увезти шкатулку из Федоскино

Финальной точкой нашего маршрута стало место, считающееся визитной карточкой Мытищ. Мы отправились в Музей художественных промыслов в Федоскино — тот самый, где делают шкатулки.

Погружение в промыслы стоит начать с мастер-класса по росписи традиционной шкатулки — тогда можно увезти с собой сувенир, как сделали мы. Несмотря на то, что задача — скопировать предложенный рисунок, работы получаются у всех разные.

Впрочем, экскурсия по музею тоже нескучная. Она проходит в здании бывшей фабрики «Федоскиной лаковой миниатюры», где в XVIII веке сформировался этот промысел. В 1795 году московский купец Петр Коробов организовал здесь производство лакированных армейских козырьков и табакерок из папье-маше. Интересно, что из этого материала делались даже кареты, рассказывает экскурсовод.

А история знаменитых расписных шкатулок начинается с Петра Лукутина, который женится на дочери Коробова и становится владельцем мануфактуры.

На экскурсии можно узнать о том, как трудились мастера в мануфактуре и почему сидели у окна, увидеть первые изделия лаковой миниатюры из папье-маше и узнать, что в конце XIX века уже было более 120 наименований изделий — и перчаточницы, и чайницы, очешники, футляры для карт, конфетницы и так далее.

Сюжеты, которые украшали первые изделия, взяты из жизни крестьян. Затем пришла мода на сюжеты картин русских художников.

Одна из самых впечатляющих локаций в музее — Красный зал, который дает возможность оказаться внутри шкатулки и увидеть самые необычные формы шкатулок и других лаковых миниатюр, а также лучшие образцы других народных художественных промыслов Подмосковья с перламутром: богородской резьбы, фарфора из Вербилок, гжели.

После экскурсии во дворе музея можно поискать 150-летнюю сосну и сделать финальное фото у сказочной избушки Бабы-Яги.

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Несколько лайфхаков для путешествий

Напоследок — три совета для тех, кто решится повторить наше путешествие или организовать похожее.

Во-первых, чтобы успеть объехать все точки маршрута за день, из Москвы лучше всего выезжать пораньше. Мы выехали в 9:00 и вернулись в Москву в 20:00.

Во-вторых, лучше выбирать локации на небольшом расстоянии друг от друга. В нашем маршруте время пути между точками составляло не больше 20 минут.

И в-третьих — возьмите с собой книгу, чтобы настроиться на нужный лад. Мы вдохновлялись на путешествия в книжном «Читай-город».

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