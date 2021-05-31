РИАМО - 31 мая. В Подмосковье 1 июня с 00:00 до 07:00 из-за минусовой температуры объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» — это третий уровень опасности, который означает опасную погоду. При этом уровне имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Местами заморозки в Московской области могут составить от минус 2 градусов до 0 градусов.

Такой же уровень погодной опасности объявили во Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях Центрального федерального округа.

Ночью 1 июня в Московском регионе ожидается переменная облачность. Температура в ночное время суток составит 4-6 градусов тепла, а днем — 16-18 градусов.

Дожди и прохлада: прогноз погоды на начало лета 2021 в Московском регионе>>