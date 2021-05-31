РИАМО - 31 мая. Ярмарка с продукцией из Подмосковья и других регионов России «Праздник сластен» пройдет в Сергиево-Посадском городском округе с 7 июня, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Посетители ярмарки смогут купить кондитерские изделия, торты, варенье, мед и другие продукты питания.

Кроме того, к продаже представят товары народного потребления, сувениры, изделия ручной работы, одежду для детей и взрослых.

Ярмарка пройдет по адресу: пр. Красной Армии, около д. 203в. Она будет работать до 13 июня.