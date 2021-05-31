РИАМО - 31 мая. Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков поздравил сотрудников пожарной охраны с профессиональным праздником. За последние 10 лет в ходе пожаров благодаря их действиям спасено свыше 14 тыс. человек, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Пожарной охране столицы исполняется 217 лет. Героическая история столичных огнеборцев началась 31 мая 1804 года, когда император Александр I подписал указ «Об организации профессиональной пожарной охраны в городе Москве».

«Истории профессиональной пожарной охраны города – более двух веков. Благородное дело и славные традиции многих поколений огнеборцев сегодня продолжает многотысячный пожарно-спасательный гарнизон столицы», – отметил Бирюков.

Он добавил, что главным достоянием службы являются люди – профессионалы своего дела. Они готовы в любую минуту прийти на помощь.

Бирюков отметил, что в обязанности пожарных входит не только спасение оказавшихся в беде, но и предотвращение несчастных случаев.

«Сотрудниками пожарно-спасательного гарнизона проводится колоссальная профилактическая работа. Результат этого системного труда – ежегодное снижение числа пожаров», – отметил заммэра.

За последние 10 лет на пожарах спасено более 14 тыс. человек.