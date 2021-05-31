РИАМО - 31 мая. Заморозки прогнозируют местами по Подмосковью в ночные и утренние часы 1 и 2 июня, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Температура, согласно прогнозу синоптиков, может упасть от минус 2 до 0 градусов.

«Оранжевый» уровень погодной опасности в Подмосковье, согласно данным Гидрометцентра России, продлится с 00:00 до 07:00 1 июня.

«Оранжевый» — это третий уровень опасности, который означает опасную погоду. При этом уровне имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

Прогноз погоды на начало лета 2021 в Московском регионе>>