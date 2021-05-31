РИАМО - 31 мая. Самое большое число новых случаев Covid-19 за сутки в Подмосковье зафиксировали в Мытищах (114), Королеве (82), Чехове (59) и Балашихе (53), всего за это время в регионе выявили 752 случая инфекции, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусной инфекцией.

52 случая Covid-19 за сутки выявили в Сергиевом Посаде, 42 – в Химках, 37 – в Подольске, 33 – в Долгопрудном, 24 – в Котельниках, 18 – в Богородском округе, 17 – в Ивантеевке, по 16 – в Истре и Коломне, 15 – в Люберцах, 13 – в Электрогорске, по 12 – в Реутове и Шаховской, 11 – в Орехово-Зуеве.

Десять случаев коронавируса зафиксировали в Краснознаменске, по восемь – в Красногорске, Лобне и Электростали, по семь – в Жуковском, Ленинском округе, Одинцове и Щелкове, по шесть – в Домодедове и Егорьевске, по пять – в Раменском и Серебряных Прудах, по четыре – в Лыткарине и Шатуре, по три – в Воскресенске, Дзержинском, Дмитрове, Клину, Лосино-Петровском, Озерах, Павловском Посаде и Талдоме, по два – в Луховицах, Пушкине, Рузе и Серпухове, по одному – в Можайске и Пущине.

Ни одного случая Covid-19 за сутки не зафиксировали в Бронницах, Власихе, Волоколамске, Дубне, Зарайске, Звездном городке, Кашире, Лотошине, Молодежном, Наро-Фоминске, Протвине, Рошале, Солнечногорске, Ступине, Фрязине и Черноголовке.

С начала пандемии в Подмосковье зарегистрировано 271 209 случаев Covid-19. За пандемию всего скончались 6148 человек, выздоровели после лечения 222 390 пациентов.

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