РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 31 мая. Команда из Котельников обыграла футболистов Шатуры на чемпионате Московской области, сообщает пресс-служба администрации округа.

Матч третьего тура между ФК «Котельники» и ФК «Химик» (Шатура) завершился уверенной победой команды Котельников.

Уже на первой минуте счет в матче открыл Сергей Евсеенков, а на седьмой - Андрей Воскобоев своим ударом сделал счет 2:0. На 30-й минуте усилиями Антона Голубина «Химик» сделал счет 2:1, а под занавес тайма Сергей Евсеенков реализовал 11-метровый удар, назначенный за игру рукой.

Во втором тайме команда Котельников продолжила создавать опасные моменты, что вылилось еще в 4 гола. Два гола на счету вышедшего на замену Александра Никифорова, также по голу забили Андрей Гудов и Дамир Мустафин, а за 5 минут до конца матча вратарь «Котельников» Иван Шубкин парировал 11-метровым ударом ФК гостей.

Итоговый счет 7:1 в пользу ФК «Котельники».