РИАМО - 31 мая. Сегодня за перевозками строительных отходов на территории Подмосковья следят свыше 800 камер наблюдения, пока они работают в тестовом режиме, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

«Мы приняли систему штрафов <...> за перемещение строительных отходов без талона. <...> Система будет организована с использованием современных дорожных камер. Более 800 камер на сегодняшний день в тестовом режиме уже работает», — сказал Разин на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Согласно материалам из доклада Разина, за нарушение порядка обращения со строительными отходами с 1 сентября 2021 года введены штрафы для граждан в размере до 5 тыс. рублей, до 40 тыс. рублей — для индивидуальных предпринимателей, а также до 250 тыс. рублей — для юридических лиц.

«Наша цель — до 70% строительных отходов преобразовывать в новый продукт, который будет дальше использоваться в хозяйственной деятельности», — добавил министр.

С 1 июня в Подмосковье начинает работать новая система обращения со строительными отходами. Все грузовики, которые едут с грунтами, стройотходами и боем бетона должны иметь электронный талон, его можно получить через портал Госуслуг.

В Подмосковье сегодня уже создано 11 площадок для утилизации стройотходов, а до конца 2021 года их будет 15.

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