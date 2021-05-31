РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. В подмосковном Подольске завершили проектирование учебной пристройки на 200 мест к школе №29 имени Забродина, ввести объект в эксплуатацию планируют в 2025 году, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

Новый учебный корпус будет построен на улице Парковой. Он сможет принять 200 учеников. Строительство будет осуществляться в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

В настоящее время заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2025 год.

Особое внимание в ходе проектирования было уделено удобству, комфортности и безопасности образовательного учреждения.