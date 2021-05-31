РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 31 мая. В подмосковных Котельниках состоялся музыкальный спектакль «Крылья Родины» образцового коллектива «Шоу-театр «Ковер-Самолет», сообщает пресс-служба администрации округа.

Сценарий написали постановщики спектакля Игорь и Надежда Михайловы на основе воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны, штурмана бомбардировщика 125-го гвардейского авиаполка имени Марины Расковой, Галины Павловны Брок-Бельцовой, с которой они неоднократно встречались во время работы над пьесой.

Режиссерские замыслы воплотила дружная команда актеров шоу-театра «Ковер-Самолет» совместно с участниками проекта «Активное долголетие», поставив яркую точку в завершении очередного театрального сезона.