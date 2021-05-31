РИАМО - 31 мая. Специалисты министерства экологии и природопользования Московской области и ГБУ «Мособлэкомониторинг» провели выездные отборы проб воздуха на промплощадке Московского коксогазового завода. Результаты не превышают санитарных нормативов, сообщает пресс-служба «Москокса».

Отбор и анализ проводился при загрузке химической продукции завода в железнодорожные цистерны. Поводом послужили участившиеся в последнее время жалобы жителей Ленинского городского округа на неприятный запах.

Замеры проводились мобильной лабораторией «Мособлэкомониторинга» дважды в течение недели. В первый раз – при погрузке в цистерны каменноугольной смолы, второй раз – бензола. Эти побочные продукты коксохимпроизводства действительно обладают химическим запахом, который может чувствоваться на территории предприятия при их загрузке в цистерны.

Первый раз отбор проводился на территории отделения улавливания, в нескольких метрах от загружаемой цистерны. На протяжении всего времени, пока проводился отбор и анализ проб, представители регионального Минэкологии лично контролировали процесс. Второй раз пробы отбирались на границе санитарно-защитной зоны завода в присутствии сотрудников «Мособлэкомониторинга» во время загрузки.

Мобильная лаборатория на месте проанализировала результаты, они оказались в пределах нормативов. Для здоровья населения ближайших населенных пунктов опасности нет.

«Смола подается из хранилища по трубопроводу непосредственно в цистерну. Полтора года назад мы смонтировали систему отвода паров, образующихся при наполнении железнодорожных цистерн. Так что пары и запахи не распространяются за территорию предприятия», – пояснил управляющий директор АО «Москокс» Сергей Белан.

Кроме этого, были проведены рейды на территории промзоны, расположенной рядом с предприятием. Результатом стало привлечение к административной ответственности 9 юридических лиц, ранее не поставленных на учет как объект негативного воздействия на окружающую среду. Проверки промзон Минэкологией и мониторинг атмосферного воздуха будут продолжаться.