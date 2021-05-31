РИАМО - 31 мая. Для перевозки строительных отходов необходима регистрация в системе «Электронный талон», сообщил в понедельник заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.

«Как работает система электронного талона. Для того, чтобы стать полноценным участником, и отходообразователю, и перевозчику, и компании, которая принимает строительные отходы, необходимо зарегистрироваться в системе «Электронный талон», - рассказал Разин на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

По его словам, зарегистрироваться в системе «Электронный талон» можно на портале Госуслуг. В настоящее время в системе зарегистрировались более 100 из 900 управляющих компаний.

«Застройщики уже больше половины зарегистрировались. <...> Более половины возчиков (отходов - ред.) зарегистрировались и соответствуют требованиям стандарта», - добавил Разин.

Он уточнил, что для получения талона после регистрации в системе необходимо указать номер машины, объем перевозимого груза и выбрать площадку из реестра.

«Человеку получать талон не нужно. За него это будет делать перевозчик (отходов - ред.)», - отметил Разин.