РИАМО - 31 мая. Более 1,5 тыс. подъездов отремонтировали в многоквартирных жилых домах на территории Подмосковья в 2021 году, заявил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

«Практически все муниципалитеты уже отторговали. На сегодняшний день сданных подъездов более 1,5 тыс. из общего количества. Это порядка 18%», — сказал Велиховский на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что ведомство продолжает активно работает над формированием программы по ремонту подъездов МКД.

Основная задача программы — улучшение качества жизни жителей Подмосковья и приведение в регионе подъездов не только к нормативному состоянию, но и к внешнему виду, отвечающему пожеланиям самих жильцов.

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья и муниципальными образованиями Московской области был определен план на 2021 год. Всего за текущий год запланировано отремонтировать 13 163 подъезда многоквартирных домов.

Программа «Мой подъезд» действует с 2016 года. За это время отремонтировали свыше 83 тыс. подъездов.