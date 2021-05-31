РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. Подозрение на бешенство выявили у собак на территории частных домов по ряду адресов в Подольске, сообщили на сайте администрации округа.

Территориальное ветеринарное управление №5, подведомственное министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области, сообщает о подозрении на бешенство собак на территории частных домов, расположенных по адресам: улица 1-я Пилотная, а также деревня Никулино, СНТ «Березка».

Бешенство поражает животных и человека, заражение происходит при укусах и ослюнении. В этот момент вирус бешенства проникает в рану или невидимую ссадину. Если не провести срочную обработку, вирус «прилипает» и проникает в организм. При бешенстве он распространяется по нервным волокнам, поражается нервная система, наступает смерть. При обнаружении больных животных нельзя пытаться их лечить.

Если все же произошел несчастный случай – укусила собака, кошка или напало дикое животное, необходимо немедленно обработать место укуса, промыв водой с мылом для удаления слюны с вирусом бешенства, затем обработать 70% спиртом или 5% спиртовым раствором йода. В этот же день нужно обратиться в травматологический пункт для получения первой прививки против бешенства.