РИАМО - 31 мая. Количество жалоб от жителей Подмосковья в социальных сетях на борщевик Сосновского выросло на 40% за прошедшую неделю, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

Всего в соцсетях с 17 по 23 мая зафиксировали 5,1 тыс. жалоб на различные проблемы и недоработки, а неделей ранее — 5,8 тыс., уточняется в презентации.

«Число сообщений в социальных сетях за прошлую неделю сократилось на 12%. Самое большое количество по-прежнему — эта дороги и транспорт, благоустройство, тема ЖКХ. Самый большой рост показала тема борщевика: рост практически на 40%», — сказала Звягина на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Она отметила, что также жители стали больше жаловаться на нехватку песка в песочницах.

Ранее министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова сообщала, что в 2021 году земельные инспекторы в Подмосковье осмотрят свыше 10,4 тыс. участков на предмет борщевика.

Штрафы за непроведение мер по удалению борщевика Сосновского для физлиц составляют 2-5 тыс. рублей, для должностных — 20-50 тыс., а для юрлиц — от 150 тыс. до 1 млн рублей.

Как вывести борщевик Сосновского с участка и не получить за него штраф>>