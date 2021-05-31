РИАМО - 31 мая. Количество жалоб от жителей Подмосковья в социальных сетях на борщевик Сосновского выросло на 40% за прошедшую неделю, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.
Всего в соцсетях с 17 по 23 мая зафиксировали 5,1 тыс. жалоб на различные проблемы и недоработки, а неделей ранее — 5,8 тыс., уточняется в презентации.
Она отметила, что также жители стали больше жаловаться на нехватку песка в песочницах.
Ранее министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова сообщала, что в 2021 году земельные инспекторы в Подмосковье осмотрят свыше 10,4 тыс. участков на предмет борщевика.
Штрафы за непроведение мер по удалению борщевика Сосновского для физлиц составляют 2-5 тыс. рублей, для должностных — 20-50 тыс., а для юрлиц — от 150 тыс. до 1 млн рублей.
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