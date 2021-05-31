РИАМО - 31 мая. На территории Подмосковья на сегодняшний день уже работают 11 площадок сортировки строительных отходов, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

«У нас уже создана инфраструктура. В первую очередь, это строительные отходы, которые не отсортированы. <...> 11 площадок уже работают, до конца года будет 15», — сказал Разин на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Разин также добавил, что для сортировки грунтов, которые образуются при строительстве, на территории Подмосковья действуют 29 площадок.

С 1 июня в Подмосковье начнет действовать система мониторинга за машинами, перевозящими строительный мусор. Каждый мусоровоз, перевозящий стройотходы, должен иметь специальный талон. Номера машин занесут в электронную базу, благодаря которой их можно отследить по камерам видеонаблюдения на дорогах. Нарушителей, которые сваливают мусор в неположенных местах, будут вычислять и штрафовать.

Также создан спецреестр компаний-отходопереработчиков Подмосковья, с помощью которого можно детально анализировать направление транспортных потоков.

Утилизация строительного мусора в Подмосковье будет находиться под строгим контролем>>