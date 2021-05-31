РИАМО - 31 мая. Турнир по футболу среди любительских команд памяти инструктора центра физической культуры и спорта «Олимпик» Виктора Ефимова состоялся в Мытищах 29 мая, сообщает пресс-служба администрации округа.

Организатором соревнований стал отдел спортивно-массовых мероприятий МАУ «ЦФКиС «Олимпик», где все эти годы трудился Виктор Анатольевич. На открытии турнира присутствовали члены семьи Ефимова: супруга Елена Николаевна, сыновья Евгений и Николай с женами и детьми.

За главный Кубок боролись четыре команды. В первом туре победы с одинаковым счетом 4:1 над своими соперниками одержали «Метеор» и «Ветераны». В первом коллективе много молодых воспитанников Виктора Ефимова, которых он тренировал еще с детского возраста. В команде «Ветераны» немало футболистов, которые хорошо его знали. Но дальнейшая турнирная судьба у триумфаторов первого тура сложилась по-разному.

«Метеор» в двух оставшихся матчах уступил, а «Ветераны» продолжили свое победное шествие, став первыми обладателями Кубка памяти В.А. Ефимова. Второе место заняла команда «Десперадос», третье – «Метеор», четвертое – «Невский Фронт».