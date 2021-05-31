РИАМО - 31 мая. До конца лета в Подмосковье определят, как будут выглядеть баки для сбора строительного мусора, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

«Мы сейчас совместно с министерством ЖКХ хотим до конца лета определится с единым стилем баков (для приема строительных отходов - ред.)», - сказал Разин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Разин отметил, что предстоит определить цвет баков. На баках также будут размещены QR-коды, которые позволят перейти в реестр легальных перевозчиков строительных отходов. К этим компаниям можно будет обратиться с целью вывоза строймусора, например, после ремонта квартиры.

Подмосковье переходит на систему цивилизованного обращения со строительными отходами. В регионе будут работать 15 площадок для утилизации этого вида мусора. С 1 июня заработает система мониторинга за машинами, перевозящими стройотходы. Каждый мусоровоз должен иметь специальный талон. Нарушителей, которые сваливают мусор в неположенных местах, будут вычислять по видеокамерам и штрафовать.