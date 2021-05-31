РИАМО - 31 мая. Благодаря обширной программе благоустройства, Орехово-Зуевский округ стал ассоциироваться у жителей и туристов с британским Манчестером и превратился в «жемчужину» восточного Подмосковья, сообщил глава округа Геннадий Панин.

«Более 20 лет в округе не строились новые школы. В этом году мы можем говорить о большой победе при поддержке президентских программ, вашей поддержке (губернатора Московской области - ред.) — это открытие современной пристройки к 16-й школе на 300 мест», — сказал Панин в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

Он добавил, что 1 сентября планируется открыть еще одну школу на 500 мест, а в активной фазе находится строительство пристройки к лицею в Орехово-Зуеве.

«Приступили к реализации важного для Орехово-Зуевского округа проекта — создания сосудистого центра на базе первой городской больницы. В настоящее время совместно с Минздравом готовим процедуры для проведения капитального ремонта и уже в этом году планируем закупить оборудование», — добавил Панин.

Глава округа отметил, что продолжается работа по привлечению врачей. Специалистов обеспечивают жильем и компенсируют затраты.

Также за шесть лет в округе было благоустроено 162 двора, 48 планируется отремонтировать в этом году. На территории округа установили 31 детскую площадку.

«Отремонтировали порядка 2,5 тыс. подъездов и в этом году мы тоже будем лидерами, планируем отремонтировать 621. <…> Также планируем 65 «народных троп» также заасфальтировать для комфорта жителей», — подчеркнул глава округа.

С жителями регулярно проводятся встречи, где спрашивают их мнения по поводу благоустройства территорий округа.

