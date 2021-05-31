РИАМО - 31 мая. Внимательная работа с обращениями является отличительной особенностью работы властей в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Если бы система не работала, мы не видели бы увеличения обращений и количества регистраций в «Доброделе». По-прежнему считаю эту работу принципиально важной, отличительным стилем нашей деятельности», - сказал Воробьев.

Он поблагодарил глав округов и отраслевиков, которые уделяют внимание каждой жалобе жителей.

Ранее губернатор рассказал о важных задачах, стоящих перед властями Подмосковья. Он отметил, что в регионе важно уделять внимание благоустройству, сельскому хозяйству, чистоте, ремонту подъездов и дворов, созданию рабочих мест.

Как отправить жалобу через «Добродел». Инструкция>>