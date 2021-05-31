РИАМО - 31 мая. Массовую вакцинацию от коронавируса планируют завершить в Подмосковье к сентябрю, уже привито более 1 млн человек, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы перевалили за миллион. Миллион семьдесят пять тысяч (человек - ред.) на пятницу были вакцинированы. Эта работа продолжается. <...> Массовая вакцинация - это то, что нам надо обеспечить к сентябрю», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

Он отметил, что такую задачу поставил президент.

В Подмосковье можно сделать прививки от коронавируса в городских поликлиниках и мобильных пунктах. Вакцинацию делают бесплатно и добровольно.

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