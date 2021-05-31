РИАМО - 31 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил заместителю председателя правительства Подмосковья - министру экологии и природопользования Андрею Разину оперативно реализовать программу утилизации строительного мусора в регионе.
С 1 июня в Подмосковье начнет действовать система мониторинга за машинами, перевозящими строительный мусор.
Он отметил, что в области будут работать 15 площадок для утилизации отходов. Еще будет тотальный цифровой контроль за машинами, которые оказывают эти услуги.
«Она (система обращения со стройотходами - ред.) ставить своей целью - навести порядок и чистоту в лесах и других территориях, которые наполняются строительным мусором», - заключил Воробьев.
Ранее в Подмосковье ввели штрафы в размере от 3 тыс. до 300 тыс. рублей за незаконный выброс строительных отходов. Контроль за перемещением строительного мусора будет осуществляться с помощью дорожных камер.
Более 120 человек оштрафовали за сбросы строительного мусора в Подмосковье с начала года>>
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