РИАМО - 31 мая. Жители Подмосковья активнее голосуют за объекты благоустройства и строительства, число голосовавших растет, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Сейчас в регионе за многие объекты строительства и благоустройства проводится голосование.
«Мы видим, что с каждым годом все большее количество людей в этих голосованиях участвуют. <...> Многие муниципалитеты в 2-2,5 раза увеличивают цифры прошлых годов по голосованию за те или иные объекты благоустройства и строительства», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства и главами округов.
Он отметил, что власти должны внимательно относиться к таким голосованиям.
«В рамках президентских национальных проектов направлены значительные ресурсы, которые помогают обеспечить перемены», - сказал Воробьев.
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