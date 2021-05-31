«Мы видим, что с каждым годом все большее количество людей в этих голосованиях участвуют. <...> Многие муниципалитеты в 2-2,5 раза увеличивают цифры прошлых годов по голосованию за те или иные объекты благоустройства и строительства», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства и главами округов.