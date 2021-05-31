РИАМО - 31 мая. В мае в России провели масштабную спецоперацию, в результате которой задержали около 100 подпольных оружейников и изъяли свыше 380 единиц оружия, сообщает ТАСС.

Операцию провели в 25 субъектах РФ, в том числе в столице.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 96 жителей 25 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», - сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Из незаконного оборота на территории страны было изъято 385 единиц огнестрельного оружия российского и зарубежного производства, а также ликвидировано 29 подпольных мастерских по модернизации оружия и созданию боеприпасов.

Среди изъятого было три пулемета, 45 различных автоматов, девять пистолетов-пулеметов, 240 пистолетов и револьверов, более 30 кг взрывчатых веществ и многое другое.

Оружие нашли в квартире подростка, обещавшего устроить расстрел в московской школе>>