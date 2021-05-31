РИАМО - 31 мая. Около 50-60 тыс. рабочих мест планируют создавать в Подмосковье каждый год, они должны быть высокопроизводительными и эффективными, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что рабочие места должны быть высокопроизводительными и эффективными.
В настоящее время уровень безработицы в Московской области составляет 2,14%. В качестве безработных зарегистрированы 88,8 тыс. человек. Для соискателей доступны порядка 50 тыс. вакансий.
Порядка 65 тыс новых рабочих мест планируют создать в Подмосковье в 2021 г>>
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