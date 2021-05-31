РИАМО - 31 мая. Около 50-60 тыс. рабочих мест планируют создавать в Подмосковье каждый год, они должны быть высокопроизводительными и эффективными, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Наша задача - создавать каждый год по 50-60 тыс. рабочих мест, <...> чтобы они (соискатели – ред.) могли рассчитывать на высокую заработную плату», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

Он отметил, что рабочие места должны быть высокопроизводительными и эффективными.

В настоящее время уровень безработицы в Московской области составляет 2,14%. В качестве безработных зарегистрированы 88,8 тыс. человек. Для соискателей доступны порядка 50 тыс. вакансий.

Порядка 65 тыс новых рабочих мест планируют создать в Подмосковье в 2021 г>>