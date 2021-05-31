РИАМО - 31 мая. Диетологи пользуются «правилом экватора» - условной линией разделения дня, после которой замедляются обменные процессы организма, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Эксперт уточнила, что экватор приходится примерно на 15:00, но многое зависит от индивидуальных особенностей человека и его образа жизни.

«У каждого человека свое время прохождения экватора, оно зависит от того, во сколько он ложится, какой образ жизни ведет, насколько он активен. Но, тем не менее, где-то после 15 часов, то есть во второй половине дня, любой организм снижает скорости метаболических процессов», - сообщила Соломатина в эфире радио Sputnik.

По ее словам, «правило экватора» заключается в том, что во второй половине дня нужно исключить из рациона высокоэнергетические продукты.

Ближе к вечеру и вечером лучше употреблять продукты с низким гликемическим индексом: нежирное мясо птицы, рыбу, творог, тушеные овощи.

Специалист рассказала, что отказ от употребления калорийных продуктов после 15 часов будут способствовать нормальной работе горомонов. За счет этого также замедлится процесс старения.

Она напомнила, что во время сна у человека вырабатывается соматотропный гормон. У детей он отвечает за рост, а у взрослого человека - за ремонт тканей и суставов.

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