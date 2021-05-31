РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мая. Юный спортсмен из городского округа Люберцы Даниил Вагайцев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров до 20 лет в Ташкенте, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
Чемпионат проходит с 24 мая в столице Узбекистана Ташкенте. В соревнованиях за девять дней примут участие 244 тяжелоатлета из 53 стран.
Он подчеркнул, что очень ответственно представлять Россию и городской округ на таком масштабном спортивном соревновании.
«Поздравляю спортсмена и его тренера Кирилла Андреевича Заводского с потрясающим результатом! Желаю успехов, покорения новых вершин и новых побед - в жизни и в спорте», - добавил Ружицкий.
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