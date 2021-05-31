Последние выходные мая принесли жителям Москвы и Подмосковья похолодание и дожди — в итоге месяц перевыполнил норму по осадкам почти вдвое, а в некоторых районах области и вовсе прошел град. Подарит ли июнь долгожданное тепло жителям Московского региона, какая погода ожидается в длинные июньские выходные и понадобятся ли нам вообще солнечные очки, РИАМО рассказали синоптики.

Мокрый рекорд и полярное вторжение

Дожди в Московском регионе начались в четверг. Всего с начала мая в Москве выпало 93 миллиметра осадков при месячной норме в 51 миллиметр – это в 1,82 раза больше нормы, сообщили «Метеовести». Только за субботу в столице выпало 22 миллиметра небесной влаги, что составило 43% от майской нормы. В итоге май 2021 года стал шестым по количеству осадков с 1948 года.

Непогода сопровождалась сильным порывистым ветром, из-за чего в Москве объявили «желтый уровень» опасности.

Не отставало и Подмосковье, где за стуки выпало 23-25 миллиметров дождей. Кроме того, к огорчению дачников в субботу в разных городах Московской области прошел крупный град.

Последние дни уходящего мая в Москве и Подмосковье ознаменовались похолоданием, так что многие снова оделись в куртки и даже пуховики. На смену дождям и грозам в воскресенье в регион вторгся полярный холод с температурным фоном на пять-шесть градусов ниже положенного. Днем в столице воздух прогрелся лишь до 15-16 градусов. Как отметил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, такая погода скорее соответствует сентябрю.

Но самой холодной оказалась ночь на понедельник 31 мая – всего 3-8 градусов тепла. В дневные часы 31 мая столбики термометров покажут плюс 14-19 градусов, местами пройдут кратковременные дожди.

Правда, заморозков, которыми пугали в конце мая, в столичном регионе не будет: ночная температура не опустится ниже 3 градусов, добавил синоптик.

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Потепление в начале июня

Впрочем, как обещают метеорологи, в начале июня погода начнет исправляться и наконец приблизится к летним значениям.

По словам Евгения Тишковца, жителям столичного региона осталось пережить буквально пару холодных дней, после чего Москва и Подмосковье вступят в лето с нормальными показателями. И хотя во вторник, 1 июня, будет еще довольно свежо, уже 2 числа погода вернется в свои климатические рамки.

«С наступлением лета инициатива начнет переходить к антициклону. Погоду 1 июня будет отличать переменная облачность без осадков. Ночью в этот день столбики термометров покажут 4-9 градусов тепла, днем — уже 17-22 градуса», — рассказал РИАМО Тишковец.

По его прогнозу, в среду, 2 июня, будет еще теплее: ночью — плюс 6-11 градусов, днем распогодится до 20-25 градусов выше нуля.

Погода в День России

В середине месяца россиян ждут длинные трехдневные выходные в честь Дня России – с 12 по 14 июня, отдыхать мы будем с субботы по понедельник.

В эти дни температура в ночные часы составит 11-13 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до плюс 18-19 градусов.

При этом будет облачно с прояснениями, а в сам праздник – 12 июня – может пройти небольшой дождь.

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А солнце будет?

По прогнозу портала Gismeteo, в первый месяц лета Московский регион в целом ждет пасмурная погода без единого по-настоящему ясного дня.

Самой холодной будет ночь на 2 июня, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут всего 9 градусов тепла. Самая низкая дневная температура — 17 градусов — ожидается 6-9 июня.

Самыми теплыми днями предстоящего месяца, по данным Gismeteo, будут 2 и 3 июня, когда в Москве в дневные часы потеплеет до 21 градуса. А самая теплая ночь ожидается 4 июня, когда термометры покажут плюс 16 градусов.

По предварительным данным, в июне найдется место и дождям с грозами. Сильные осадки ожидаются 6, 9, 11 и 15 июня. На протяжении трех дней – с 3 по 5 июня – синоптики прогнозируют грозы. Всего же в июне ожидается 17 дождливых дней, причем весь месяц будет либо пасмурно, либо с переменной облачностью.

Как уточняет ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков, это лишь один из вероятных сценариев июньской погоды.

Когда наступит жара?

Впрочем, терять надежду на по-настоящему жаркое лето-2021 пока рано – погода в Москве и Подмосковье обещает быть даже чуть теплее нормы.

Как рассказала РИАМО главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра России и западным прогностическим моделям, в столичном регионе с июня по август температура воздуха будет на градус-два выше климатической нормы.

«Как именно будет распределяться погода внутри этого летнего сезона, думаю, сказать сегодня не сможет никто», — добавила Позднякова.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее также заявлял, что летом 2021 года температура воздуха в Московском регионе будет около или выше нормы, а холодного лета «не прогнозируется».

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