РИАМО - 31 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил нового главного федерального инспектора по Подмосковью аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО Андрея Белогурова, передает корреспондент РИАМО в понедельник.

«Хочу представить главного федерального инспектора (по Московской области - ред.) Андрея Валентиновича Белогурова. <...> Надеюсь, что ваш контроль, сопровождение помогут нам решить те проблемы, которые волнуют жителей», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства и главами округов

Он отметил, что Белогуров работает на этой позиции несколько месяцев.

Андрей Белогуров родился 22 декабря 1974 года. Он работал в муниципальных органах Орловской области, затем был федеральным инспектором по Орловской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО, главным федеральным инспектором по Курской области аппарата полномочного представителя президента страны в ЦФО.

В Московской области Белогуров работает с апреля 2021 года.