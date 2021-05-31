РИАМО - 31 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил нового главного федерального инспектора по Подмосковью аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО Андрея Белогурова, передает корреспондент РИАМО в понедельник.
Он отметил, что Белогуров работает на этой позиции несколько месяцев.
Андрей Белогуров родился 22 декабря 1974 года. Он работал в муниципальных органах Орловской области, затем был федеральным инспектором по Орловской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО, главным федеральным инспектором по Курской области аппарата полномочного представителя президента страны в ЦФО.
В Московской области Белогуров работает с апреля 2021 года.
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