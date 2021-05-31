РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 31 мая. В Щелкове возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в квартире тел четырех человек, двое из которых - дети, сообщается в группе ГСУ СК РФ по Московской области в соцсети «ВКонтакте».

30 мая в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в квартире в Щелкове тел женщины 40 лет, двоих детей 17 и 11 лет с множественными колото-резаными ранениями и 42-летнего мужчины без видимых телесных повреждений. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-криминалистическая группа. По данному факту следователем следственного отдела по Щелкову ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело.

Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия. Установлено, что квартира, в которой обнаружены тела, расположена на 10 этаже, входная дверь закрыта изнутри, окна открыты на небольшое проветривание. С места происшествия изъяты мобильные телефоны и иные гаджеты погибших, а также пустая бутылка из-под уксусной кислоты, обнаруженная вблизи тела мужчины.

В ходе осмотра изъяты ножи и иные предметы, имеющие значение для следствия. Назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы. Осуществляется сбор характеризующего семью материала, допрашиваются родственники. Устанавливаются обстоятельства, а также причины и условия, приведшие к совершению данного преступления.

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